Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим в Иркутской области до 10 августа

12:29
12:29
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Фото: www.kremlin.ru
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Об этом говорится в опубликованном документе на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству РФ до 1 августа сформировать списки пострадавших граждан в результате паводка и в срок до 10 августа организовать выплаты денежных средств всем пострадавшим. До 15 августа должен быть разработан план по обеспечению жильем пострадавших.
В срок до 1 сентября Путин поручил произвести оценку ущерба, нанесенного в ходе наводнения образовательным учреждениям и инфраструктуре. Глава государства также потребовал от властей регионов установить границы зон подтопления, после чего внести их в Единый государственный реестр недвижимости.
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев должен до 1 марта 2020 года обеспечить запрет на предоставление гражданам земельных участков в границах зон затопления и подтопления в Дальневосточном федеральном округе.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тысячи жилых домов и 11 тысяч приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.
Губернатор региона Сергей Левченко заявил, что новые дома для жителей, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года.
Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.
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