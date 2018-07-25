Госдума избрала Ямпольскую главой комитета по культуре

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Госдума назначила депутата от фракции "Единая Россия" Елену Ямпольскую председателем комитета по культуре. Постановление об этом приняли во время заседания нижней палаты парламента в среду, 25 июля.

Как говорится в документе, депутаты Госдумы постановили избрать Елену Ямпольскую главой думского комитета по культуре. Этим же постановлением, передает Агентство "Москва", ее освободили от должности первого зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Отмечается, что кандидатуру Ямпольской на должность председателя комитета по культуре рекомендовал президиум фракции "Единая Россия".

Ранее этот комитет возглавлял режиссер Станислав Говорухин, который скончался 14 июня и был похоронен на Новодевичьем кладбище.