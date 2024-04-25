Путин сообщил, что безработица в России держится на уровне ниже 3%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уровень безработицы в стране сохраняет планку ниже 3%, сообщил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент РФ объяснил, что рекордно низкого уровня безработицы удалось достичь благодаря молодежи, так как именно в этой категории произошло снижение показателей безработицы.

Глава государства уточнил, что безработица также уменьшилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Например, раньше на Северном Кавказе этот показатель составлял 10,7%, а сейчас – 6,7%.

"В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда", – подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявлял, что безработица в России находится на рекордно низких значениях. Он объяснял, что в феврале безработица снизилась до 2,8%, при этом ее динамика остается хорошей. Президент РФ подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.

До этого в ЦБ РФ уже сообщали, что безработица в стране достигла исторического минимума. Позднее регулятор уточнил, что в феврале 2024 года она снизилась до максимальных значений в 2,8 против 2,9% января.

