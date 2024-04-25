25 апреля, 16:01Общество
Путин сообщил, что безработица в России держится на уровне ниже 3%
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уровень безработицы в стране сохраняет планку ниже 3%, сообщил Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Президент РФ объяснил, что рекордно низкого уровня безработицы удалось достичь благодаря молодежи, так как именно в этой категории произошло снижение показателей безработицы.
Глава государства уточнил, что безработица также уменьшилась в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой. Например, раньше на Северном Кавказе этот показатель составлял 10,7%, а сейчас – 6,7%.
"В целом набрана хорошая, сильная динамика, что заметно и по состоянию рынка труда", – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявлял, что безработица в России находится на рекордно низких значениях. Он объяснял, что в феврале безработица снизилась до 2,8%, при этом ее динамика остается хорошей. Президент РФ подчеркнул, что это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.
До этого в ЦБ РФ уже сообщали, что безработица в стране достигла исторического минимума. Позднее регулятор уточнил, что в феврале 2024 года она снизилась до максимальных значений в 2,8 против 2,9% января.
Безработица в Москве составила меньше 0,5% в 2024 году