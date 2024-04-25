Кремль отказался озвучить ответные меры на изъятие активов РФ на Западе

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал говорить о том, какие меры примет российская сторона в ответ на изъятие ее замороженных активов на Западе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Однако он подчеркнул, что Россия поступит так, чтобы это соответствовало интересам страны.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей конгресса США.

Песков предупреждал США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что соответствующее решение конгресса США нанесет удар по имиджу их страны.

Европейские чиновники между тем начали отказываться конфисковывать российские активы, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права. Кроме того, они высказали негодование из-за того, что США настаивали на рискованных действиях, несмотря на то, что большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

