Путин заявил, что террористы хотели посеять панику, но россияне сплотились

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На Украине пытаются создать новый "гитлерюгенд". Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити Холле".

Президент РФ указал на то, что организаторы таких терактов ставят перед собой цель – посеять панику среди граждан РФ, а также продемонстрировать своему народу, что у Киева еще не все потеряно.

"Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона, принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его издании", – заключил глава государства.

Ранее Путин на совещании сообщил, что теракт в "Крокус Сити Холле" совершен руками радикальных исламистов. Однако он уточнил, что Москву интересует заказчик террористического акта, так как спецслужбы уже знают, чьими руками была совершена атака.

Президент напомнил, что США по разным каналам пытаются всех убедить, что следа Киева в этом деле нет. По его мнению, теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Путин также задал вопрос, почему террористы после совершения террористического акта поехали на Украину.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно участвовали в теракте. Позже их отправили в СИЗО до 22 мая.

Спустя время суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

По последним данным, количество погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 139. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

