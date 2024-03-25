Путин заявил, что события перед бомбежкой Югославии были "тяжелой гражданской войной"

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События, которые предшествовали бомбежке Югославии силами НАТО в 1999 году, были "тяжелой гражданской войной", заявил Владимир Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия 1".

По словам президента, внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года, подогревался и изнутри, и извне.

Путин подчеркнул, что первым шагом была проблема внутреннего конфликта", при этом он не стал давать оценок, кто там в чем виноват и кто какие цели преследовал.

Ранее Путин заявил, что бомбардировка Югославии 25 лет назад является огромной трагедией. Он отметил, что Запад сам начал войну в Европе.

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок спросил у руководства НАТО, кто дал Альянсу право убивать сербов. Войска организации нападали на свободную страну, а бомбардировки оправдывали стремлением избежать гуманитарной катастрофы, указал он.

Албанские сепаратисты из Освободительной армии Косово и силовые структуры Сербии столкнулись в вооруженном противостоянии в 1999 году, что стало причиной бомбардировок СРЮ (на тот момент в нее входили Сербия и Черногория. – Прим. ред.) силами Североатлантического альянса.

Операция прошла без одобрения Совбеза ООН. В качестве причины начала атаки в НАТО назвали утверждения западных государств о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

Удары продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате погибли более 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.