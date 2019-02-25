В ГД осудили решение СБУ возбудить новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

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Решение Службы безопасности Украины возбудить уголовные дела в отношении семи российских военных из-за инцидента в Керченском проливе прокомментировал зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Руководство Украины в лице Порошенко и Климкина, а также вся СБУ сегодня заточены на одно: в любой ситуации, которая происходит с соседями, находить негатив и делать из него международное шоу", – заявил депутат в беседе с RT. По словам парламентария, российские моряки защищали территориальную целостность своей страны, и это понятно "любому здравомыслящему человеку не только в России, но и на Западе".

Как пояснил Водолацкий, на Украине не хотят, чтобы ажиотаж вокруг керченского инцидента стих, и решили "бросить в этот костер еще несколько дров". Представитель Госдумы также выразил недоумение, за что и почему СБУ возбудила уголовные дела. "До 31 марта мы ещё будем свидетелями подобных заявлений, которые можно услышать разве что в психиатрической больнице", – подытожил Водолацкий.

Ранее Служба безопасности Украины завела уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих, в том числе командующего войсками Южного военного округа РФ Александра Дворникова и командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.

Кроме того, 20 февраля Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России после инцидента в Черном море. В список были добавлены восемь новых фамилий.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины за нарушение морской границы. Под стражу были взяты 24 украинских моряка, против них возбудили уголовное дело.