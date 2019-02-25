В ГД осудили решение СБУ возбудить новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

Решение Службы безопасности Украины возбудить уголовные дела в отношении семи российских военных из-за инцидента в Керченском проливе прокомментировал зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
"Руководство Украины в лице Порошенко и Климкина, а также вся СБУ сегодня заточены на одно: в любой ситуации, которая происходит с соседями, находить негатив и делать из него международное шоу", – заявил депутат в беседе с RT. По словам парламентария, российские моряки защищали территориальную целостность своей страны, и это понятно "любому здравомыслящему человеку не только в России, но и на Западе".
Как пояснил Водолацкий, на Украине не хотят, чтобы ажиотаж вокруг керченского инцидента стих, и решили "бросить в этот костер еще несколько дров". Представитель Госдумы также выразил недоумение, за что и почему СБУ возбудила уголовные дела. "До 31 марта мы ещё будем свидетелями подобных заявлений, которые можно услышать разве что в психиатрической больнице", – подытожил Водолацкий.
Ранее Служба безопасности Украины завела уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих, в том числе командующего войсками Южного военного округа РФ Александра Дворникова и командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.
Кроме того, 20 февраля Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России после инцидента в Черном море. В список были добавлены восемь новых фамилий.
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины за нарушение морской границы. Под стражу были взяты 24 украинских моряка, против них возбудили уголовное дело.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.