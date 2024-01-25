Путин открыл под Калининградом завод по производству компонентов для солнечной энергетики

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Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в стране предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. Церемония прошла по видеосвязи.

Новый комплекс позволяет выращивать слитки, а также производить пластины монокристаллического кремния для солнечных ячеек суммарной мощностью до 1,3 гигаватта в год, рассказали в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Данные компоненты применяются в высокоэффективных солнечных модулях.

Завод спроектировали и построили за два года, отметили в АРВЭ. Суммарные частные инвестиции в проект составили 30 миллиардов рублей. На предприятии создали свыше 700 высококвалифицированных рабочих мест. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

Это производство является крупнейшим в ЕАЭС производителем компонентов для солнечной энергетики, заявил сопредседатель АРВЭ Виктор Вексельберг. Продукция предприятия откроет дополнительные перспективы развития и обеспечит защиту отрасли от конъюнктурных колебаний.

Вексельберг уточнил, что солнечная энергетика может стать быстрым и гармоничным решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах, в том числе на Дальнем Востоке.

В декабре прошлого года Путин анонсировал "десятилетие большой стройки" в РФ. Среди проектов Путин обозначил железнодорожную ветку от БАМа в Якутию, Тихоокеанскую железную дорогу, мосты через Лену и Амур и другие.

До этого Путин побывал на Амурском газоперeрабатывающем заводе (Амурском ГПЗ). Он расположен в районе города Свободного в Амурской области. На завод по газопроводу "Сила Сибири" пoступает многокомпонентный газ Кoвыктинского и Чаяндинского месторождений.