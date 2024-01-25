Путин заявил, что разницы между новыми и бакалаврскими дипломами не будет

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После полного перехода на обновленную систему образования в РФ разницы между новыми и бакалаврскими дипломами не будет. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

"Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы – там, бакалавриата и так далее, – конечно, не будет", – приводит слова президента ТАСС.

По словам главы государства, документы будут иметь равную силу при трудоустройстве.

Вместе с этим Путин сообщил, что обновление системы образования ведется при участии экспертов. Он высказал надежду, что благодаря этому не возникнет проблем.

Ранее Минобрнауки РФ предложило разделить магистратуру на исследовательскую и профессиональную. Согласно инициативе, профессиональная часть будет направлена на получение углубленных знаний по той или иной специальности, а исследовательская – для последующего перехода в научную область.



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