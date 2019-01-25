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25 января, 21:56

Фадеев призвал Чубайса извиниться перед Захаровой

власть политика

25 января, 21:56

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Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Российский музыкант и продюсер Максим Фадеев прокомментировал спор между главой "Роснано" Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Недавно они поспорили о "бедных россиянах".

В своем обращении в Instagram Фадеев назвал Захарову подругой и призвал Чубайса извиниться перед ней. Продюсер также заявил, что Чубайс постоянно "рассказывает сказки".

"Так вот, он теперь, оказывается, еще и оскорбляет женщин. Господин Чубайс, извинись. Ты же мужик?" – заключил Фадеев.

Ранее во время своего выступления на Гайдаровском форуме Чубайс заявил, что из-за низкой стоимости электроэнергии россияне расточительно расходуют ресурсы и назвал Россию бедной страной.

Через некоторое время Захарова опубликовала пост, в котором признала, что многие граждане действительно живут бедно, однако причины этого стоит узнать у самого Чубайса, поскольку он "десятилетиями являлся членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности". Глава "Роснано" в ответ предложил на место Марии Захаровой в качестве главы МИД поставить Ольгу Бузову.

власть политика

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