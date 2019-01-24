Захарова ответила Чубайсу на предложение нанять Бузову в МИД

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса, который заявил, что ей нужно стать ведущей телепроекта "Дом-2".

"Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит Дом-2", – написала Захарова в Facebook.

Ранее в интервью одной из радиостанций глава "Роснано" заявил, что официальный представитель МИД РФ может стать ведущей "Дома-2", а Ольга Бузова заняла бы ее место. По его словам, телеведущая смогла бы собирать больше журналистов на брифинги.

Глава "Роснано" и Захарова вступили в дискуссию после того, как Чубайс назвал Россию бедной страной, а ее жителей – бедным народом. В ответ Захарова написала пост, в котором спросила у Чубайса, что он предпринял, чтобы сделать россиян менее бедными.

После этого Захарова прокомментировала слова Чубайса о его "экономических достижениях".