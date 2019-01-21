Захарова прокомментировала слова Чубайса о его "экономических достижениях"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о его "экономических достижениях".

"Хотя Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос, почему в богатой стране люди живут бедно, текст представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м. Уверена, пост войдет в историю Ваших, как Вы отметили, "многочисленных ошибок", – написала Захарова в Facebook.

Также представитель российского внешнеполитического ведомства сослалась на данные Википедии, которые описывают кризис 1998 года как один из самых тяжелых в истории России.

Глава "Роснано" и Захарова вступили в дискуссию после того, как Чубайс назвал Россию бедной страной, а ее жителей – бедным народом.

В ответ Захарова написала пост, в котором спросила у Чубайса, что он предпринял, чтобы сделать россиян менее бедными. По ее словам, страна является богатейшем государством. А вот почему население живет бедно, написала Захарова, "хотелось бы узнать у человека, являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности".