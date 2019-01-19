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21:36

Захарова отреагировала на слова Чубайса о "бедной России"

власть

21:36

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что Россия – бедная страна. Сообщение она опубликовала на странице в Facebook.

В посте Захарова спросила у Чубайса, что он предпринял, чтобы сделать россиян менее бедными. По ее словам, мы живем в богатейшем государстве. А вот почему население живет бедно, написала Захарова, "хотелось бы узнать у человека, являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности".

В заключение представитель МИД добавила, что ждет "ответа, как ваучер члена кабинета".

власть

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