Кабмин отложил соцнорму на электричество на неопределенный срок

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Правительство России пока отказалось от идеи ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире телеканала Россия 24.
Кабмин отложил эту идею на неопределенный срок. Уточняется, что в ближайшее время возвращаться к этому проекту правительство не планирует.
"С учетом одновременного решения многих социально-экономических проблем, в том числе таких, которые ложатся нагрузкой на плечи потребителей, было принято решение снять с рассмотрения этот проект на неопределенный срок", – сказал Козак.
Ранее на этой неделе Козак, курирующий сферу ЖКХ, провел совещание по теме введения социальных норм энергопотребления. Реформу разработало министерство экономики еще в 2013 году, однако вскоре проект был заморожен.
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