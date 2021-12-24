В Кремле прокомментировали информацию о больном журналисте на встрече с Путиным

Фото: kremlin.ru
Информация о том, что на пресс-конференции Владимира Путина присутствовала больная журналистка, не имеет отношения к реальности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне сразу после встречи с главой государства журналистка одного из курганских изданий Анна Шишминцева опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала, что ее якобы пустили на пресс-конференцию по ПЦР-тестам с неправильными датами. Однако позже она убрала из публикации упоминание тестов.
"Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жесткая проверка", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля напомнил, что журналистам было необходимо сдать три ПЦР-теста по определенной схеме, поэтому ошибки быть не могло.
В четверг, 23 декабря, в центральном выставочном зале "Манеж" прошла 17-я ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В ходе мероприятия, которое продлилось 3 часа 56 минут, глава государства ответил на 55 вопросов.
Журналисты спрашивали президента о политической обстановке, отношениях с Украиной и НАТО, о ситуации с коронавирусом в России и состоянии системы здравоохранения страны. Путин также ответил на ряд личных вопросов, касающихся его досуга и образа жизни.
Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию
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