В Совфеде призвали заменить МРОТ на почасовую оплату

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников призвал заменить минимальный размер оплаты труда на минимальную почасовую оплату.
"Производительность труда – это не только техника и совсем не техника. Это мотивация к труду, а мотивация и квалификация к труду – это система оплаты труда", – цитирует Калашникова Агентство "Москва".
По словам сенатора, во многих странах используется минимальная почасовая оплата труда, потому что эта форма стимулирования мотивирует работника к высокому личному вкладу через свою трудовую активность.
Калашников также заявил, что противники минимальной почасовой оплаты опасаются необходимости резкого повышения зарплат бюджетникам.
С 1 января 2019 года МРОТ повысится на 117 рублей до 11 тысяч 280 рублей в месяц. Повышение МРОТ затронет около 3,7 миллиона работников.
Средняя зарплата в Москве выросла за последний год на 8,7% до 77 тысяч 286 рублей. В прошлом году средняя зарплата в столице в сентябре составляла 69 тысяч 122 рубля.
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