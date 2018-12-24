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17:00

В Совфеде призвали заменить МРОТ на почасовую оплату

власть экономика

17:00

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Фото: depositphotos/gregorylee

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников призвал заменить минимальный размер оплаты труда на минимальную почасовую оплату.

"Производительность труда – это не только техника и совсем не техника. Это мотивация к труду, а мотивация и квалификация к труду – это система оплаты труда", – цитирует Калашникова Агентство "Москва".

По словам сенатора, во многих странах используется минимальная почасовая оплата труда, потому что эта форма стимулирования мотивирует работника к высокому личному вкладу через свою трудовую активность.

Калашников также заявил, что противники минимальной почасовой оплаты опасаются необходимости резкого повышения зарплат бюджетникам.

С 1 января 2019 года МРОТ повысится на 117 рублей до 11 тысяч 280 рублей в месяц. Повышение МРОТ затронет около 3,7 миллиона работников.

Средняя зарплата в Москве выросла за последний год на 8,7% до 77 тысяч 286 рублей. В прошлом году средняя зарплата в столице в сентябре составляла 69 тысяч 122 рубля.

власть экономика

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