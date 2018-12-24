В Госдуме назвали фантазиями слова Мэй о защите от "российского вторжения"

Заместитель председателя Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал благодарность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй военным за "защиту от российского вторжения".
Швыткин назвал заявление Мэй политизированным и антироссийским. "Очевидно, фантазии нет предела. Никакой агрессии мы не вынашивали и не вынашиваем, просто у страха глаза велики… Все это мнимые угрозы со стороны нашего государства, что не соответствует действительности и, кроме смеха, ничего не вызывает", – заявил депутат RT. Он считает, что подобными заявлениями Мэй пытается отвлечь британцев от внутренних проблем. Ранее эту точку зрения поддержал сенатор Сергей Цеков.
Тереза Мэй в своем рождественском обращении к британским военнослужащим поблагодарила их за "защиту наших вод и небес от российского вторжения".
Ухудшение отношений между Москвой и Лондоном произошло после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года. Великобритания обвинила в отравлении российские спецслужбы, в Москве свою причастность к инциденту опровергли.
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