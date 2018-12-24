Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:29

Мэй поблагодарила военных за защиту от российского вторжения

политика за рубежом

08:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: АР/Tim Ireland

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском обращении выразила благодарность Вооруженным силам страны за противоборство агрессии.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на британские СМИ, Мэй отметила усердный труд военных в уходящем году "от Солсбери до Сирии" и особо поблагодарила их за "защиту неба от российского вторжения".

Ранее британский премьер заявила, что открыта к улучшению отношений с Россией. При этом она отметила, что для этого Москва должна в первую очередь изменить свою манеру поведения. Мэй подчеркнула, что нынешний уровень отношений между Лондоном и Москвой не устраивает Великобританию.

В конце октября кабинет министров Великобритании заявил, что у них нет доказательств вмешательства России во внутреннюю политику государства.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика