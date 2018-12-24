Мэй поблагодарила военных за защиту от российского вторжения

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в своем рождественском обращении выразила благодарность Вооруженным силам страны за противоборство агрессии.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на британские СМИ, Мэй отметила усердный труд военных в уходящем году "от Солсбери до Сирии" и особо поблагодарила их за "защиту неба от российского вторжения".

Ранее британский премьер заявила, что открыта к улучшению отношений с Россией. При этом она отметила, что для этого Москва должна в первую очередь изменить свою манеру поведения. Мэй подчеркнула, что нынешний уровень отношений между Лондоном и Москвой не устраивает Великобританию.

В конце октября кабинет министров Великобритании заявил, что у них нет доказательств вмешательства России во внутреннюю политику государства.