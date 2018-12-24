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11:24

Совфед назвал слова Мэй о России оправданием неудач во внутренней политике

политика за рубежом

11:24

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Британское руководство прикрывается угрозами в адрес своего государства, чтобы нивелировать "неудачи во внутренней политике". Такими словами сенатор Сергей Цеков прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, отметившей роль военных королевства в защите страны от "российского вторжения", передает RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что народу Британии стоит опасаться не вторжения РФ, а действий властей страны.

"То, что они делают и говорят, никак не способствует ни укреплению обороноспособности государства, ни росту его авторитета. Поэтому больше всего британцев должно беспокоить собственное правительство", – сказал Цеков, подчеркнув, что Россия не является угрозой для Великобритании.

По словам Цекова, РФ защищает свою территорию, обездоленные народы и государства, которые подвергаются агрессии. А вот Великобритания, по его словам, является извечным союзником США.

Ранее премьер-министр Великобритании в рождественском обращении выразила благодарность Вооруженным силам королевства за противоборство агрессии. Она отметила усердный труд военных в уходящем году "от Солсбери до Сирии" и особо поблагодарила их за "защиту неба от российского вторжения".

политика за рубежом

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