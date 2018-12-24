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12:44

Правила хранения оружия ужесточили в России

власть общество

12:44

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Правительство подписало постановление об ужесточении правил хранения оружия. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, теперь хранить оружие, патроны к нему, а также порох и капсюли россияне обязаны по месту жительства в запирающихся на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных материалов либо в обитых железом деревянных ящиках и исключить к ним доступ посторонних. Также соответствующие изменения предлагается внести в закон "Об оружии".

Ранее внести изменения в закон "Об оружии", ужесточив требования к его получению и хранению, предложили в Госдуме. Также депутаты выступали с инициативой разрешить продажу оружия лицам, которые старше 21 года.

О внесении поправок в закон о правилах хранения оружия говорили и в Росгвардии. Специалисты, в частности, предложили обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания.

власть общество

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