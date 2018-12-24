Вдова посла Карлова заступилась за детей брянских чиновников

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Вдова посла России в Турции Марина Карлова вступилась за детей брянских чиновников, которые съездили в Демре от международного благотворительного фонда, главой которого она является.

Как сообщают брянские СМИ, Карлова призвала не обращать внимания на статус родителей участников поездки. Она заявила, что вина их родителей лишь в том, что они являются сотрудниками администрации, а дети не заслужили такой травли: они достойно представили Россию и свой город Клинцы на международных встречах.

Карлова также заявила, что целью поездки было участие в общественно-политическом мероприятии, а не отдых. К участию в поездке не принимали больных детей – им бы пришлось там работать, поэтому в делегацию приняли призеров олимпиад, юнармейцев и спортсменов.

Ранее 50 детей из брянских Клинцов бесплатно съездили на отдых в Турцию за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Большинство из них оказались детьми местных депутатов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал недопустимым поведение чиновников. Проверку начала детский омбудсмен Анна Кузнецова. На фоне скандала заместитель главы клинцовской администрации по социальным вопросам, курирующая отправку детей в Турцию, уволилась с работы.