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18:14

Чиновница подала в отставку после скандала с отправкой детей в Турцию

власть

18:14

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Фото: ТАСС/Zuma/Diego Cupolo

Замглавы администрации по социальным вопросам города Клинцы Брянской области, курирующая отправку группы детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась с работы, сообщил ТАСС глава администрации города Александр Морозов.

Вместе с тем начальник отдела образования получила выговор. Это произошло после проверки прокуратуры, которая проводилась в связи с недостаточным информированием населения о поездке в Турцию.

Морозов уточнил, что делегация детей для бесплатной поездки в Турцию формировалась муниципалитетом в соответствии с требованиями Международного благотворительного фонда имени Андрея Карлова.

Он рассказал, что фонд пригласил официальную делегацию от Клинцов в турецкий город-побратим Демре на мероприятие по увековечиванию памяти бывшего посла РФ в Турции Андрея Карлова.

В состав делегации вошли 50 юнармейцев и руководство города. Состав группы формировался муниципальными властями.

В Турцию отправили более 40 активистов "Юнармии" и несколько волонтеров, в частности, дочь мэра Клинцов Олега Шкуратова. Морозов отметил, что она является многократным победителем спортивных соревнований.

Всего детей чиновников, по словам главы администрации города, в составе делегации "может, было трое". Морозов подчеркнул, что все они – одаренные ребята, работающие волонтерами. Список делегации составлялся в соответствии с требованиями фонда.

Ранее СМИ сообщили, что в брянских Клинцах 50 детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Отмечалось, что большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.

Губернатор Александр Богомаз назвал недопустимым поведение чиновников, проверку информации начала детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова.

власть

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