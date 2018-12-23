Кузнецова проверит информацию о бесплатном отдыхе детей чиновников

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию из СМИ о том, что в Брянской области детей чиновников отправили на отдых в Турцию за счет благотворителей.

В ведомства и главе Брянской области направлены запросы, информация проверяется, говорится в сообщении Института Уполномоченных по правам ребенка на странице в Facebook.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал поведение чиновников недопустимым, передает ТАСС. Он подчеркнул, что виновных и причастных к этому накажут, чтобы впредь подобных ситуаций не допускалось. Богомаз также добавил, что замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации.

Ранее СМИ сообщили, что в брянских Клинцах 50 детей бесплатно съездили на отдых в Турцию за счет международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. Большинство из них оказались детьми местных чиновников, депутатов и работников правоохранительных органов.