Песков объяснил суть и цели антитеррористической операции "Наемник"

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Страны, входящие в состав ОДКБ, в рамках операции "Наемник" осуществляют борьбу с вербовкой людей в террористические организации по всему миру. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как он утверждает, таким направлением работы страны, входящие в состав ОДКБ, занимаются уже не первый год.

"Была подчеркнута политическая воля на продолжение этой работы", – заключил Песков.

Ранее Владимир Путин во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил о продолжении проведения операции "Наемник" по борьбе с терроризмом. Отмечается, что операция направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда людей для участия в деятельности международных террористических группировок.



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