Мишустин поручил проработать параметры проектов по развитию городских электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Необходимо проработать параметры осуществления проектов по развитию городских электричек до 2030 года. Соответствующее поручение дал Михаил Мишустин, которое опубликовали на сайте правительства РФ.

Реализацией этого поручения займутся Минтранс, Минфин, Минэкономразвития РФ вместе с ОАО "РЖД" до 1 декабря 2023 года. Как объяснил премьер-министр РФ, такая мера необходима для того, чтобы усовершенствовать транспортную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Крыму запустили дополнительные электрички. Стало больше трехвагонных рельсовых автобусов на маршруте Тамань – Керчь. Кроме того, теперь пятивагонная "Ласточка" ежедневно будет курсировать по маршруту Анапа – Керчь.



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