Игорь Плотницкий подал в отставку с поста главы ЛНР

24 ноября, 20:08
Фото: ТАСС/Александр Кравченко
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий подал в отставку, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника.
По словам Пасечника, решение принято в связи с состоянием здоровья. "Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии", – отметил министр.
Ранее стало известно, что Плотницкий прибыл в Москву. Вместе с ним в Россию бежали руководитель администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек.
На днях вооруженные люди перекрыли улицы у здания МВД и администрации Луганска. Была заблокирована машинами и автобусами проезжая часть, а у одного из подъездов здания МВД стоял БТР.
Инцидент был связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, в отношении которого завели уголовное дело.
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