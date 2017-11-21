Вооруженные люди блокировали дороги у здания МВД и администрации в Луганске

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Вооруженные люди перекрыли часть улиц у здания МВД и администрации Луганска. Об этом сообщили очевидцы.

По рассказам очевидцев, передает "Интерфакс", вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков появились в центре города и перекрыли подъезды транспорта к зданию министерства внутренних дел ЛНР на улице Коцюбинского.

Сообщается, что проезжую часть блокировали машинами и автобусами, а у одного из подъездов здания МВД стоит БТР. Отмечается, что вооруженные люди пока не пояснили мотивы своих действий.

Кроме того, появилась информация о блокировании подъездов к зданию администрации главы самопровозглашенной республики.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ЛНР, этот инцидент может быть связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне. В отношении Корнета возбуждено уголовное дело. Источник также отметил, что утром 21 ноября сотрудники МВД направили главе республики обращение, выразив свое недовольство увольнением Корнета.