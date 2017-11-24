СМИ узнали о побеге главы ЛНР Плотницкого в Россию

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СМИ узнали, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Вместе с ним республику покинул ряд других лиц.

Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Новую газету", Игорь Плотницкий находился в автомобильном кортеже, который выехал из Луганска. Вместе с ним республику покинули руководитель администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и еще несколько человек.

Официальных подтверждений того, что Игорь Плотницкий мог покинуть территорию ЛНР, до сих пор не поступало, однако по информации "Ведомостей", глава ЛНР вместе со своим окружением действительно бежал из республики. По словам источника, приближенного к руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сейчас решается вопрос о замене Игоря Плотницкого в администрации.

Ранее о возможном отъезде главы ЛНР в Россию сообщил глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Причем, побег Игоря Плотницкого он связал с ситуацией в Луганске.

"Согласно данным моих источников... Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию", – написал Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Напомним, на днях вооруженные люди перекрыли улицы у здания МВД и администрации Луганска. По словам очевидцев, неизвестные заблокировали проезжую часть машинами и автобусами, а у одного из подъездов здания МВД стоял БТР. При этом, мотивы своих действий вооруженные люди не поясняли.

Позже выяснилось, что инцидент был связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне. В отношении Корнета возбуждено уголовное дело.