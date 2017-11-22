В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР Плотницкого в РФ

22 ноября, 03:55
Фото:ТАСС/Александр Кравченко
В МВД Украины заявили, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Согласно данным моих источников... Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию", – цитирует "Газета.ru" запись Артема Шевченко.
Примечательно, что в сообщении не указана причина, по которой глава Луганской народной республики мог покинуть страну.
Стоит отметить, что на днях вооруженные люди перекрыли часть улиц у здания МВД и администрации Луганска. По словам очевидцев, проезжая часть была блокирована машинами и автобусами, а у одного из подъездов здания МВД стоял БТР. При этом, вооруженные люди не поясняли мотивы своих действий.
Как выяснилось позже, данный инцидент был связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне. В отношении Корнета возбуждено уголовное дело.
"Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", – прокомментировал произошедшее глава Луганской народной республики.
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