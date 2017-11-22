В МВД Украины заявили о побеге главы ЛНР Плотницкого в РФ

Фото:ТАСС/Александр Кравченко

В МВД Украины заявили, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Об этом на своей странице в Facebook написал глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Согласно данным моих источников... Игорь "Плотва" Плотницкий бежал в Россию", – цитирует "Газета.ru" запись Артема Шевченко.

Примечательно, что в сообщении не указана причина, по которой глава Луганской народной республики мог покинуть страну.

Стоит отметить, что на днях вооруженные люди перекрыли часть улиц у здания МВД и администрации Луганска. По словам очевидцев, проезжая часть была блокирована машинами и автобусами, а у одного из подъездов здания МВД стоял БТР. При этом, вооруженные люди не поясняли мотивы своих действий.

Как выяснилось позже, данный инцидент был связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне. В отношении Корнета возбуждено уголовное дело.

"Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", – прокомментировал произошедшее глава Луганской народной республики.