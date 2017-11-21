Глава ЛНР объяснил появление военных в Луганске

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Глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий объяснил появление военных в Луганске. По его словам, большое количество людей в центре города является продолжением кадровых изменений после отстранения министра внутренних дел от должности.

"Сейчас руководство ЛНР делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей городов республики. Поэтому могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", − сказал он, передает РИА Новости.

Пятницкий подчеркнул, что попытки определенных структур МВД таким способом оспорить решение суда и ходатайство комитета Народного совета ЛНР перешли все границы допустимого.

Как сообщалось ранее, вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков появились в центре города и перекрыли подъезды транспорта к зданию министерства внутренних дел ЛНР на улице Коцюбинского. Проезжую часть блокировали машинами и автобусами, а у одного из подъездов здания МВД стоит БТР. Кроме того, появилась информация о блокировании подъездов к зданию администрации главы самопровозглашенной республики.

Источник в силовых структурах ЛНР сообщил, что этот инцидент может быть связан с отставкой главы МВД ЛНР Игоря Корнета, о которой было объявлено накануне. В отношении Корнета возбуждено уголовное дело.