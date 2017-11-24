В России нужен ресурс с информацией о скидках на отечественные товары – депутат

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Идею введения в России дня для распродаж по аналогии с "черной пятницей" поддержали в Минпромторге, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов. Называться день будет "белой субботой". Однако он уточнил, что инициаторами проведения акции должны стать сами ритейлеры и производители.

Ранее с таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. По его мнению, в "черную пятницу" люди покупают электронику, производимую за рубежом. А в "белую субботу" можно было бы приобрести продукты питания.

Власов в эфире радиостанции Москва FM рассказал, что предлагалось создать большую интернет-площадку, где будут продавать российские товары. Депутат уточнил, что разговаривал с главой "Почты России". Тот заверил, что в ближайшее время у них появится сервис, который будет доставлять продукты питания и другое в течение одного дня.

Депутат также пояснил, что иностранные площадки, такие как TaoBao и Aliexpress, работают с государственной поддержкой. В то же время Власов отметил, что особой поддержки в случае с российскими площадками не потребуется. "И в США, и в Китае, есть всегда интернет-ресурсы, которые размещают те или иные предложения по поводу скидок, по поводу дисконтов. То же самое, я думаю, нам нужно создать и в России, чтобы была возможность. Но здесь делать упор все-таки на российского производителя", – подчеркнул он.