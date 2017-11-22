Закон о распродажах предлагают принять в России

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Закон "О распродажах", устанавливающий права и обязанности потребителей и предпринимателей, предлагает принять Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Авторы документа хотят закрепить понятие распродаж и описать их самые распространенные виды. Они также предлагают установить ответственность для недобросовестных бизнесменов и покупателей.

Представители ассоциации отметили, что за рубежом есть позитивный опыт регулирования скидочных акций, сообщает RT. В качестве примера организация привела Италию, где власти каждый год утверждают официальный календарь распродаж.

Законодательная инициатива направлена главе Минпромторга Денису Мантурову. В ведомстве уточнили, что сформируют позицию после поступления обращения.

Ближайшая крупная распродажа, к которой ежегодно присоединяется столица, – "Черная пятница" – пройдет 24 ноября. Акция изначально появилась в США, где она приурочена к празднованию Дня благодарения.