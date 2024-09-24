Песков сообщил, что РФ продолжит разъяснять позицию по Украине в контактах с Ираном

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Россия продолжит разъяснять свою позицию по Украине в контактах с Ираном, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности обсудить ситуацию на Украине с представителями стран Европы и с руководством США. Песков на это заметил, что данная инициатива является суверенной позицией Ирана.

Президент Ирана примет участие в саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. Его участие подтвердил посол страны в России Казем Джалали.

Слова иранского дипломата стали комментарием к заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который ранее сообщил, что Москва ожидает подтверждения участия лидера Ирана в саммите "по дипломатическим каналам".

