Названа возможная дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию – СМИ

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Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в пятницу, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", – отметил он.

По словам собеседника агентства, уровень организации мероприятия предполагает присутствие на нем главы государства. При этом о месте его проведения не сообщается.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время точные планы по дате оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию отсутствуют.

До этого он сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года.