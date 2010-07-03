В Госдуму внесли законопроект об учреждении Дня военной присяги

В Государственную думу внесли законопроект, в котором единой памятной датой России "День военной присяги" предлагается установить 21 ноября. Об этом пишет Агентство "Москва".
В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на воспитание граждан "в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах". Также авторы законопроекта подчеркивают, что военная присяга с давних пор подразумевает торжественный обет. Так, 21 ноября 1721 года Петр I издал указ "О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу".
По словам группы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, памятная дата законодательно закрепит историческое событие в жизни государства и общества и поспособствует развитию в россиянах чувства долга и уважения к Вооруженным силам.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года. В пояснительной записке сказано, что подобная мера позволит оградить общество от ранней алкоголизации молодого поколения. По мнению автора инициативы, депутата Шамсаила Саралиева, 18-летние еще не способны принять осознанное решение об употреблении спиртного.
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