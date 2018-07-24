День принятия Крыма в Российскую империю стал памятной датой

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об учреждении новой памятной даты – Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Как сказано в пояснительной записке к документу, речь идет о 19 апреля. Уточняется, что в названии памятной даты отражены исторические события, которые в 1783 году побудили императрицу Екатерину II подписать манифест "о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую".
По мнению авторов инициативы, передает Агентство "Москва", учреждение памятной даты будет символизировать непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе России, а также "свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией".
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы членами Совфеда во главе с Валентиной Матвиенко, а также депутатами самой нижней палаты парламента во главе с Натальей Поклонской.
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