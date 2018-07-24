Правительство предложит индексацию пенсий ежегодно с 1 января

Фото: depositphotos/mars58

Правительство РФ предложит индексацию пенсий с 1 января ежегодно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"В данный момент мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем было ранее", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что при нынешних параметрах инфляции прибавка к пенсии тысячи рублей составит около 7 процентов индексации. Топилин подчеркнул, что такой темп в два раза выше инфляции, и выразил надежду, что инфляция за 2018 год будет ниже 4 процентов.

Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов свою очередь заявил, что если пенсионный возраст не будет увеличен, то государство не сможет гарантировать индексации пенсий.

Он отметил, что если не предпринимать таких шагов, то и нельзя гарантировать "выплату пенсий в размере, как минимум выше, чем инфляция уже даже в среднесрочной перспективе".