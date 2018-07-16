В кабмине поставили задачу повысить пенсии в два раза выше инфляции

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Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что российский кабмин при внесении изменений в пенсионное законодательство ставит задачу повышения пенсий в два раза выше инфляции. Об этом передает РИА Новости.

"Мы привыкли за прошлые годы жить в других масштабах, когда инфляция была 10–12 процентов в год, поэтому нам кажется, что пенсии индексируется на 3–4 процента – это очень мало. Ну это сопоставимо с инфляцией, в этом году индексировали пенсии на 3,7 процента, а инфляция 2,5 процента. Это в полтора раза больше, чем рост цен. Такого не было никогда", – выступил Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

По его словам, при нынешних параметрах инфляции прибавка к пенсии тысячи рублей составит около 7 процентов индексации. Топилин подчеркнул, что такой темп в два раза выше инфляции, и выразил надежду, что инфляция за 2018 год будет ниже 4 процентов.

Министр также объяснил, что следующий период, когда будет сокращение количества входящих на рынок труда наступит только через 20 лет.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов уточнил, что нововведение увеличит реальные пенсии в стране, а средства, полученные благодаря его реализации, пойдут на развитие здравоохранения.

Возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. К сравнению, жители большинства стран мира выходят на пенсию не раньше 60 лет.