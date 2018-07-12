В Минтруде сообщили о невозможности индексации пенсий выше инфляции без изменений в законе

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов заявил, что если пенсионный возраст не будет увеличен, то государство не сможет гарантировать индексации пенсий.
Он отметил, что если не предпринимать таких шагов, то и нельзя гарантировать "выплату пенсий в размере, как минимум выше, чем инфляция уже даже в среднесрочной перспективе", передает "Интерфакс".
Пудов пояснил, что это связано с ситуацией на рынке труда и демографией. Численность пенсионеров растет, а число работоспособного населения сокращается.
Ранее Пудов заявил, что каждый год в России на 300–400 тысяч уменьшается число трудоспособных граждан по демографическим причинам. Таким образом, на рынке труда образуется нехватка работоспособных граждан.
Сегодня стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Ранее Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Меры по содействию занятости россиян в возрасте и повышению их квалификации разработают Минтруд совместно с Минфином.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: