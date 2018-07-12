В Минтруде сообщили о невозможности индексации пенсий выше инфляции без изменений в законе

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Замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов заявил, что если пенсионный возраст не будет увеличен, то государство не сможет гарантировать индексации пенсий.

Он отметил, что если не предпринимать таких шагов, то и нельзя гарантировать "выплату пенсий в размере, как минимум выше, чем инфляция уже даже в среднесрочной перспективе", передает "Интерфакс".

Пудов пояснил, что это связано с ситуацией на рынке труда и демографией. Численность пенсионеров растет, а число работоспособного населения сокращается.

Ранее Пудов заявил, что каждый год в России на 300–400 тысяч уменьшается число трудоспособных граждан по демографическим причинам. Таким образом, на рынке труда образуется нехватка работоспособных граждан.

Сегодня стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Ранее Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Меры по содействию занятости россиян в возрасте и повышению их квалификации разработают Минтруд совместно с Минфином.