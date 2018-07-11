В Минтруде сообщили о нехватке работоспособных россиян

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Заместитель министра труда Андрей Пудов заявил, что каждый год в России на 300–400 тысяч уменьшается число трудоспособных граждан по демографическим причинам. Таким образом, на рынке труда образуется нехватка работоспособных граждан.

По его словам, в случае повышения пенсионного возраста уже в будущем году на рынке труда останется около 300 тысяч россиян предпенсионного возраста, передает РИА Новости.

Пудов отметил, что 300–400 тысяч на рынке труда теряются, и "у нас вследствие изменения пенсионной системы появляется 350 тысяч лиц предпенсионного возраста, которые на рынке труда сохраняются. Этот баланс трудовых ресурсов есть".

Инициатива, как говорится в законопроекте кабмина, создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности пенсионной системы.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил обеспечить занятость россиян предпенсионного возраста. Меры по содействию занятости россиян в возрасте и повышению их квалификации разработают Минтруд совместно с Минфином.