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24 мая 2018, 23:36

Политика

Путин прокомментировал результаты расследования катастрофы MH17

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин не смог ознакомиться с новыми выводами следователей из Нидерландов по катастрофе с малайзийским Boeing в небе над Украиной в июле 2014 года из-за занятости на Петербургском международном экономическом форуме. Однако РФ в любом случае не признает данные расследования, в котором она не участвует, добавил глава государства.

"Могу вам сказать, даже не знакомясь с тем, что там есть, наше отношение к этому делу такое: мы изначально предлагали совместную работу по расследовании этой трагедии, но, на наше удивление, нас к этому расследованию не допускают", – цитирует президента ТАСС.

По словам Путина, Украина, в отличие от России, принимает участие в следственных действиях, хотя страна нарушила международные правила, не закрыв воздушное пространство над зоной боевых действий.

Признать результаты расследования Москва сможет только после допуска к полноценному участию в нем, подчеркнул президент, добавив, что РФ готова внести свой вклад в следственные действия.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате трагедии погибли 298 человек.

Международная комиссия считает, что самолет мог быть сбит с помощью комплекса "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам. Недавно вновь поступило сообщение о том, что есть доказательства того, что снаряд принадлежал России. Эти данные опровергли в Минобороны, посоветовав экспертам опираться на факты и показания свидетелей.

Москва в качестве доказательств непричастности к инциденту предоставила данные радаров, на которых нет никаких ракет. В прокуратуре Нидерландов заявили, что если бы ракета была выпущена из ЗРК "Бук", то российские радары ее бы не заметили.

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