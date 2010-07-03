Россия не планирует масштабных военных учений в Арктике

Россия не планирует проводить масштабные военные учения в Арктике, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на конференции по международной безопасности.
По его словам, там нет угроз, которые потребовали бы принятия экстренных мер военного реагирования.
"При этом внимательно отслеживаем ситуацию с действиями НАТО. Например, проведенное в 2018 году на территории Норвегии учение Trident Juncture 2018 по суммарно привлеченным силам и отработанным вопросам было направлено на демонстрацию возросшего военного потенциала НАТО в Арктике", – приводит слова Герасимова "Интерфакс".
По его словам, в современных условиях Арктика с ее богатствами имеет ключевое значение.
Ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что Арктический шельф станет драйвером развития России. Он отметил, что разработка запасов шельфа способствует повышению экспортного потенциала России, развитию Северного морского пути и северных регионов страны, если рассматривать это с точки зрения портовой инфраструктуры.
9 апреля Владимир Путин, выступая на V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога", сообщил, что новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года разработают и примут в этом году.
Он отметил, что стратегия должна объединить мероприятия национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.
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