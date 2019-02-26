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10:26

Почти 870 млн рублей выделят на исследование Арктики

власть наука

10:26

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Росгидромет получит 868,75 миллиона рублей по распоряжению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Средства пойдут на проведение научных исследований и мониторинга окружающей среды в Арктике.

Из опубликованного на сайте кабмина документа следует, что в рамках экспедиции "Трансарктика-2019" задействуют четыре научных судна.

За состоянием арктических морей проследят суда "Михаил Сомов" и "Профессор Мультановский". Через Берингов пролив они перейдут из Владивостока к побережью Кольского полуострова.

Судно "Академик Трешников" будет вморожено во льды. А на борту "Профессора Молчанова" организуют образовательный процесс "Плавучий университет".

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что Штаты не допустят господства России в Арктике. Он отметил, что Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета.

власть наука

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