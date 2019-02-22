США пообещали не допустить господства России в Арктике

США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.
С таким заявлением выступил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, передает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Examiner.
По словам адмирала, Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета. Россия считает Арктику своей, но это международная территория и претендовать на данный регион не имеет права никто, заявил Фогго.
Он также обратил внимание, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как его глубина слишком маленькая для кораблей из США.
Фогго акцентировал, что Китай не является членом Арктического совета, а имеет лишь статус "наблюдателя", и поэтому не имеет права пользоваться арктическими водами.
Ранее сообщалось, что Вашингтон отправит в Арктику военные корабли летом 2019 года, чтобы проверить их работу в высоких широтах. Такое заявление сделал глава ВМС США Ричард Спенсер.
Глава ВМС США не смог удержаться от язвительного высказывания о российской активности в Арктике. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что российские корабли используются в регионе для исследований и спасательных операций.
"Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции", − отметил Спенсер.
Арктический совет – международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят Дания, Швеция, Финляндия, Россия, США, Канада, Исландия и Норвегия. Еще ряд стран имеют статус "наблюдателя".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.