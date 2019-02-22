США пообещали не допустить господства России в Арктике

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США не позволят России и Китаю господствовать в Арктике и контролировать Северный морской путь.

С таким заявлением выступил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, передает РИА Новости со ссылкой на издание Washington Examiner.

По словам адмирала, Арктика и Северный морской путь должны в равной мере использоваться всеми странами Арктического совета. Россия считает Арктику своей, но это международная территория и претендовать на данный регион не имеет права никто, заявил Фогго.

Он также обратил внимание, что американские компании не заинтересованы в использовании Северного морского пути, так как его глубина слишком маленькая для кораблей из США.

Фогго акцентировал, что Китай не является членом Арктического совета, а имеет лишь статус "наблюдателя", и поэтому не имеет права пользоваться арктическими водами.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отправит в Арктику военные корабли летом 2019 года, чтобы проверить их работу в высоких широтах. Такое заявление сделал глава ВМС США Ричард Спенсер.

Глава ВМС США не смог удержаться от язвительного высказывания о российской активности в Арктике. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что российские корабли используются в регионе для исследований и спасательных операций.

"Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции", − отметил Спенсер.

Арктический совет – международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В него входят Дания, Швеция, Финляндия, Россия, США, Канада, Исландия и Норвегия. Еще ряд стран имеют статус "наблюдателя".