Песков ответил на вопрос об интервью с преступниками

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кремль не будет участвовать в дискуссии о допустимости интервью с преступниками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле знают об обсуждении этого вопроса.

"Мы не можем принимать участие в этой дискуссии, гораздо лучше, если эту дискуссию ведут люди общественных кругов, на нее можно будет ориентироваться политическим кругам", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

С предложением запретить брать интервью у маньяков и убийц первым выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Заявление он сделал после выхода интервью телеведущей Ксении Собчак со "скопинским маньяком".

Жириновского поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он уверен, что после интервью происходит героизация преступников, с чем как раз необходимо бороться.

