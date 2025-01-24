ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

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Более 80% россиян оценивают работу Владимира Путина на посту президента скорее хорошо, свидетельствуют данные опроса ФОМ, опубликованные на сайте фонда.

Так на соответствующий вопрос ответили восемь из десяти россиян, то есть 81% из числа опрошенных. Оставшиеся 9% оценили работу главы государства скорее плохо. При этом 79% респондентов сообщили, что испытывают доверие к российскому лидеру. Противоположную точку зрения выразили 11% россиян.

Вместе с тем 53% опрошенных указали, что правительство РФ работает хорошо, а 28% сочли, что кабмин работает скорее плохо. При этом деятельность главы правительства Михаила Мишустина считают качественной 58% граждан, а 11% склоняются к противоположному мнению.

В рамках исследования респондентов также попросили представить, что в следующие выходные дни пройдут выборы в Госдуму, и рассказать, за кого бы они проголосовали. Выяснилось, что менее половины опрошенных (45%) отдали бы свои голоса за "Единую Россию", 11% россиян выступили бы в поддержку ЛДПР, 7% голосовали бы за КПРФ, 2% – за партию "Новые люди" и 4% – за "Справедливую Россию".

Участие в опросе приняли 1,5 тысячи совершеннолетних россиян из 104 городских и сельских населенных пунктов 53 субъектов страны. Исследование проводилось путем интервью по месту жительства респондентов. При этом статистическая погрешность не превысила 3,6%.

Ранее 50% россиян назвали Владимира Путина политиком года. Такое звание президент РФ получает с 2006 года. Второе место в рейтинге занял Михаил Мишустин (18%), а третье – глава российского МИД Сергей Лавров (14%).

