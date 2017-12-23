Дороги на улице Нижние Мневники обработали против гололеда своевременно

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Противогололедную обработку на улице Нижние Мневники, где утром произошло ДТП с автобусом, провели своевременно, рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Частный автобус наняли родители для перевозки детей, сообщает Агентство "Москва". По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима. Ранее сообщалось, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге.

Около 11:00 на улице Нижние Мневники в районе дома 20 автобус с детьми врезался в фонарный столб. Пострадали восемь человек, среди которых оказалось семеро детей. Их госпитализировали с различными травмами.

Всего в автобусе было 16 детей и шесть сопровождающих. Уточнялось, что их везли из района Южного Бутово в ТЦ "Авиапарк" на новогоднее мероприятие.

Очевидец рассказал, что автобус хотел уйти от столкновения и затормозить, но ему это не удалось. Дети в салоне были пристегнуты, подчеркнул он.