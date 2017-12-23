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Москва 24

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Происшествия

23 декабря, 12:58

Выяснилась причина ДТП с перевозившим детей автобусом в Москве

дтп

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Водитель автобуса в Москве, по предварительным сведениям, не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в столб.

Пострадавшим, находившимся в салоне, оказали медицинскую помощь. Полиция начала проверку, сообщает "Интерфакс".

ДТП произошло около 11:00 в районе дома 20 по улице Нижние Мневники. Автобус вез 16 детей и шесть сопровождающих из района Южного Бутово в ТЦ "Авиапарк" на новогоднее мероприятие. В результате случившегося пострадали восемь человек, среди которых семь детей. Их всех госпитализировали с различными травмами.

Очевидец рассказал, что автобус занесло из-за гололеда. Пострадали также другие машины, передает телеканал Москва 24. Автобус уйти от столкновения и затормозить, но ему это не удалось. Дети были пристегнуты, подчеркнул очевидец.

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