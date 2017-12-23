Автобус с детьми попал в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Столкновение автобуса с мачтой освещение произошло на северо-западе столицы.

Авария произошла у дома № 20 по улице Нижние Мневники. Пострадавших с травмами различной степени доставили в лечебные учреждения, среди них трое детей и двое взрослых, сообщает РИА Новости. Уточняются обстоятельства ДТП. По данным Агентства "Москва", пострадали восемь человек.

Ранее сообщалось, что автобус врезался в фонарный столб на востоке Москвы. Пострадали четыре человека: они получили незначительные травмы.