Путин на переговорах в Сочи уронил стул Эрдогана

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
На совместной пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров лидеров России, Турции и Ирана Владимир Путин уронил стул Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщают "Аргументы недели", глава российского государства поднялся и направился к сидевшему Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул, который в результате упал.
Трехсторонняя встреча лидеров проходила в Сочи 22 ноября. По словам президента России, участники встречи обсудили ключевые аспекты урегулирования ситуации в Сирии.
Президенты РФ, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите в Сочи высказались за инициативу России о проведении конгресса национального диалога Сирии, выступили за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и также договорились о дальнейшем взаимодействии.
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